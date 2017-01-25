麥可傑克森女兒：父親是遭謀殺
已故流行天王麥可傑克森的女兒芭莉絲．傑克森，接受最新一期「滾石雜誌」專訪時表示，他認為父親是死於遭到謀殺，而非意外。
18歲的芭莉絲．傑克森（Paris Jackson）接受「滾石雜誌」（Rolling Stone）時表示，父親的死雖然是私人醫師莫瑞（Conrad Murray）必須承擔某部分責任，但她深信父親生前高度依賴注射麻醉藥異丙酚（anesthetic propofol），卻顯示事件背後其實隱藏更大的陰謀。
1980年代紅遍全球的麥可傑克森（Michael Jackson），2009年6月25日在洛杉磯過世，享年50歲。
她表示，就連麥可傑克森生前也曾提到，可能有人想要致他於死。
芭莉絲．傑克森在這篇封面故事專訪中說：「他以前曾經暗示說，有人想要算計他。後來他變成直接講說『他們總有一天會把我殺了。』」
被問到是否認為麥可傑克森死於遭到謀害，芭莉絲．傑克森答到：「毫無疑問。」
她表示，父親死於謀殺是非常明顯的，所有證據也都如此顯示，雖然陰謀論聽起來很不可思議，「但真正的歌迷以及我們家所有的人都知道真相。他是被陷害的。」
至於到底哪些人會想殺害麥可傑克森，她則表示：「很多人。」
芭莉絲．傑克森說，當時機成熟的時候，她一定出面為父親討回公道，「可是這就像下棋一樣，我想用正確的方式下好這盤棋。現階段我只能講這麼多而已。」1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。