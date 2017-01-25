麥可傑克森女兒：父親是遭謀殺

我要評比

已故流行天王麥可傑克森的女兒芭莉絲．傑克森，接受最新一期「滾石雜誌」專訪時表示，他認為父親是死於遭到謀殺，而非意外。

18歲的芭莉絲．傑克森（Paris Jackson）接受「滾石雜誌」（Rolling Stone）時表示，父親的死雖然是私人醫師莫瑞（Conrad Murray）必須承擔某部分責任，但她深信父親生前高度依賴注射麻醉藥異丙酚（anesthetic propofol），卻顯示事件背後其實隱藏更大的陰謀。

1980年代紅遍全球的麥可傑克森（Michael Jackson），2009年6月25日在洛杉磯過世，享年50歲。

她表示，就連麥可傑克森生前也曾提到，可能有人想要致他於死。

芭莉絲．傑克森在這篇封面故事專訪中說：「他以前曾經暗示說，有人想要算計他。後來他變成直接講說『他們總有一天會把我殺了。』」

被問到是否認為麥可傑克森死於遭到謀害，芭莉絲．傑克森答到：「毫無疑問。」

她表示，父親死於謀殺是非常明顯的，所有證據也都如此顯示，雖然陰謀論聽起來很不可思議，「但真正的歌迷以及我們家所有的人都知道真相。他是被陷害的。」

至於到底哪些人會想殺害麥可傑克森，她則表示：「很多人。」

芭莉絲．傑克森說，當時機成熟的時候，她一定出面為父親討回公道，「可是這就像下棋一樣，我想用正確的方式下好這盤棋。現階段我只能講這麼多而已。」1060125

(中央社)