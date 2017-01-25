百萬「幽靈票」？ 川普竟將普選失利怪罪於此

川普對於其大選結果仍耿耿於懷，甚至向國會議員表示，他相信這屆大選有百張張非法選票存在。（圖/美聯社）

正式入主白宮的新總統川普（Donald Trump），卻似乎仍對普選票輸給希拉蕊（Hillary Clinton）一事耿耿於懷，日前在接待共和黨國會議員的餐會上，又再次指出，他相信自己的普選票是被300至500萬張「幽靈票」給害的，將矛頭指向「非法投票」。川普此言一出，立即引起各家美國媒體的撻伐，認為他在並無確鑿的證據下口出此言，是一個對於對手相當嚴重的指控和謬誤。

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，甫上任的新總統川普，似乎仍未能從大選結果中釋懷，普選票大輸希拉蕊280多萬張的他，竟在先前接待國會議員的白宮宴會上，向多位共和黨議員大吐苦水，認為自己會少這麼多張選票，都是因為這次選舉中有至少3至5百萬張「非法選票」存在，也就是台灣一般稱為的「幽靈人口」，才讓他的普選票少了這麼多張，否則他堅信自己能拿下更多州、更多選舉人團票（Electoral College）。川普此話並無任何證據能佐證，並立刻遭多家媒體批評已身為總統的他，卻仍隨口說出未經核實之言，讓人對他相當擔心。

新上任的白宮發言人史派塞，在記者會上對此事僅打太極地回應為總統個人信念。（圖/美聯社）

川普亦在自己的推特上吐槽此事。（圖/川普個人推特）

採用選舉人團制的美國，在小布希（George W. Bush）與高爾（Al Gore）那屆選戰前，並沒有太多人關注普選票可能與選舉人票產生分離的表態，然而當2000年小布希以法院判決拿下佛州後逆轉當選，媒體和大眾才注意到，在這個制度下，是有可能出現普選票少數、選舉人票卻拿到多數的詭異情況。而今年的大選又再一次映證這個事實，希拉蕊在普選票大贏川普約280萬張，但選舉人票卻僅拿下227張，敗給川普的305張。

對於總統的此番言論，稍早的白宮記者會中，新任發言人史派塞（Sean Spicer）也遭到記者的追問，對此他只一再地以「（川普）總統個人過去一直相信選舉的這項醜聞。」但當記者提出質疑，若真有此事，一件對美國選舉有如此重大影響的問題擺在眼前，為何不展開調查時；史派塞卻不給予正面回應，只不斷重複「這是總統個人的想法」作為回應。

(中時電子報)