1月25日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

川普點名 中、日不公平貿易

美國新任總統川普23日點名日本和中國大陸，強烈批判美日、美中貿易不公平，今後必須與兩國協商。白宮發言人史派瑟也表示，美中貿易必須是「雙向道」，但目前在很多案例上卻非如此，川普不打算繼續接受現行安排。

核三廠跳機 台電怒責西屋

台電發怒，向美國西屋抗議「大修草率」！昨（24）晨核三廠1號機冒出白煙跳機，讓全台僅剩1/3核電機組運轉，是1年2個月來第4次。台電調查發現，是原廠西屋公司去年10月大修時線路沒接好，已正式發函向其嚴正抗議。後續是否求償，台電表示，還要研究。

吳敦義：北京有智慧 打台灣幹什麼

表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義昨表示，有智慧的北京，一定希望台灣與大陸維持一中各表、和平穩定發展，「打台灣幹什麼？會死傷多少人，且民心無法弭平」，不過北京也有不能忍受的東西，最好作法就是九二共識、一中各表。

蘋果日報

削40億 許金龍求刑30年

檢調偵辦日商「百尺竿頭」公開收購樂陞（3662）毀約案，查出這場百年金融史首件收購破局風暴，竟是樂陞董座許金龍的股海大騙局，許男玩兩面手法，策劃收購案製造利多，從中炒股、圈購公司債套利，還以紙上公司低價認購股票套利，並找國票大盜楊瑞仁操盤股價，檢方昨依證券詐欺等罪起訴許等10人，痛批他擾亂市場秩序、重創投資人而賺取暴利，建請法院沒收不法獲利40億餘元、重判30年。

川普退出TPP 我拼簽台美FTA

美國總統川普昨簽署行政命令，退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），全球拉警報，我國雖非會員國，但仍將密切觀察後續動向，行政院發言人徐國勇表示，希望跟美國在《台美貿易暨投資架構協定》（TIFA）基礎下，與美國繼續加強經貿關係，甚至為台美《自由貿易協定》（FTA）做準備。

日挺TPP受挫 中國趁勢領頭

美國總統川普前天正式宣布讓美國退出《跨太平洋夥伴協議》（TPP），看來將加深中國的影響力，中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）或亞太自由貿易區（FTAAP）也水漲船高。中國看似獲得戰略上的大勝利。但國內學者指出，美國退出TPP不見得就是壞事，而且中國反失去推動RCEP的一大誘因。

聯合報

回饋金發了 核廢繼續堆蘭嶼

遲發約兩年，台電蘭嶼核廢貯存場回饋金終在農曆年節前發放。蘭嶼居民昨每人至少領四萬元，雖有助解決生計問題，但有人無奈說，期盼核廢遷場遙遙無期，很失望；且回饋金平均每人每月最多一二五○元，「這樣把核廢料放你家隔壁，你要不要？」

新加坡裝甲車 香港將歸還

香港政府官網刊出，香特別行政區海關關長確認，將歸還新加坡被扣軍車。澎湃新聞網報導，這批裝備去年11月在香港被查扣，此前曾「赴台交流」。

高中物理實驗氣爆 15師生受傷

新營高中液態氧實驗疏失引發氣爆事故，物理老師莊立山出面向家長及學生致歉，他強調，實驗過程中添加沙拉油，2、 3次點火未引燃，致使油氣濃度升高，瞬間油氣揮發氣爆釀禍。他表示，未在實驗室內先測試過，冒然添加沙拉油，「是我個人的疏失」。

自由時報

華府智庫：美退出TPP 應優先與台日越簽FTA

美國新總統川普週一簽署行政命令、正式決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP），在中國區域影響力上升之際，形同疏遠美國的亞洲區盟友關係。華府智庫尼克森中心學者卡扎尼斯（Harry Kazianis）建議，川普政府應另闢蹊徑安撫亞洲盟國，建議可優先和日本、台灣、越南簽訂雙邊貿易協定，這些國家將是美國「新亞洲戰略」的關鍵。

機捷春節後免費試乘 3月正式通車

桃園機場捷運歷經廿年終於要通車了！去年十二月卅日機場捷運完成履勘作業，上週五完成須改善事項，交通部今日就會發出機捷營運許可證，下午四點半交通部長賀陳旦將與桃園市長鄭文燦宣布通車時程。

中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次

日本防衛省上週公布最新的各國飛機進入日本空域時日本軍機緊急起飛應變統計報告，其中以因應中國軍機次數最多，達到六四四次，俄羅斯次之為二三一次，令人驚訝的是，台灣共有六次，位居第三。

(中時電子報)