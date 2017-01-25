台灣觀光媽祖婆　賴瑟珍宣布退休

一輩子都在為台灣旅遊與美食奔忙的賴瑟珍（左二）。（陳志東攝）

終於還是要走了！華膳空廚董事長、台灣觀光協會會長賴瑟珍，在去年8月華航人事異動時主動提出辭呈，但迅速被政府高層授意慰留，當時賴瑟珍接受慰留但也同時對媒體表示「這些年太累，希望能好好休息，只待政府找到合適人選後就會交棒。」語畢不到半年，就傳出賴瑟珍於昨日辭去華膳空廚董事長，並將於今日辭去台灣觀光協會會長職位，消息一出，讓觀光業界既惋惜又祝福。

賴瑟珍是台灣首位女性觀光局長，1952年出生的她擁有交通大學管理科學系碩士學位，1973年進入交通部觀光局服務後，整整38年8個月又20天都在觀光局服務，一輩子只做一件事，就是好好把台灣觀光做好。

2006年11月接任觀光局長後，賴瑟珍努力把兩岸旅遊之路鋪得平坦，並積極拓展日、韓、東南亞等國際市場，還把台灣美景推上TLC旅遊生活頻道，將台灣觀光客一路從400多萬拉到600多萬，並為現今的千萬大關打下基礎，被旅行業者暱稱為「台灣觀光媽祖婆」。直到現在，許多觀光業者都還常提到賴瑟珍，特別這陣子陸客流失，嘉義、台東等地業者更常回憶賴瑟珍時代。

賴瑟珍沒有架子，她是那種假日會提著菜籃逛菜市場、或坐在路邊攤吃小吃的觀光局長。2012年4月，在台灣觀光穩健步上軌道、自己將滿60歲生日前，賴瑟珍在眾人驚愕聲中宣布退休，揮揮衣袖，把成就基礎交給下一任，毫不居功眷戀。但退休不過2個多月，很快就被華膳空廚延攬，並於2013年又接任台灣觀光協會會長擔子，又開始積極辦理旅展、美食展與各國旅遊交流推廣，繼續為台灣觀光賣命。

也許是真的累了！本週一在2017年台灣美食展籌備會議上，賴瑟珍就意有所指對著焦桐等顧問表示：「等退下來休息了，我就要好好照著焦老師、胡老師（胡天蘭）、姚舜、陳靜宜等人的文章介紹，好好把台灣美食吃一輪。」

在觀光局裡忙了快39年，當年退休後只休息了72天，就又被華膳與台灣觀光協會拉出來繼續忙碌了快5年，這輩子都在為台灣觀光與美食賣命的賴瑟珍，正準備去享受她自己推動了一輩子的旅遊景點跟美食，這或許也是她送給自己與家人的新年禮物！

(中時)