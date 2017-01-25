2020競選口號 川普已申請商標
美國總統川普上任還不到1週，已經申請2020年競選的註冊商標。川普日前透露，2020年連任口號是「保持美國偉大」；美國專利商標局資料顯示，川普已申請這句話的註冊商標。
法新社報導，川普似乎對實現2016年競選承諾「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」有十足信心，因為據美國專利商標局（USPTO）的記錄，川普在宣誓就職前的18日，就已提交註冊申請，把「保持美國偉大（Keep America Great）」申請為2020競選連任的標語。
標語使用的涵蓋範圍廣泛，從汽車保險桿、衣服到募款均在內。申請提出者是設於紐約的「川普總統公司」（Donald J. Trump for President, Inc.），申請案仍待商標局審核。
川普上週告訴華盛頓郵報（Washington Post），他已選「保持美國偉大」做為競選連任標語。（譯者：中央社陳亦偉）1060125
(中央社)
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