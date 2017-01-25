發表咨文 美明州州長昏倒在講台上
69歲的明尼蘇達州州長戴頓昨晚間在州議會發表州情咨文時，演說約40分鐘後，開始口齒不清，身體搖晃，當場昏倒。經過休息一夜之後，戴頓透過幕僚表示今天將回到工作崗位。
23日晚間，民主黨籍的明尼蘇達州州長戴頓（MarkDayton）在明州首府聖保倫的州議會發表年度州情咨文演說。不過，演說大約40分鐘之後，戴頓開始出現口齒不清，他伸手拿起一瓶礦泉水喝，繼續演講，但卻身體搖晃，無法站穩，當場昏倒，頭部還撞到講台。
當時也在講台上的助理，立即上前撐扶戴頓，台下多位民代也衝上講台聯手將他扶進休息室。
根據媒體報導，戴頓在休息室意識清楚，後來還能自行走路，雖然頭部撞到講台，但並沒有受傷。
戴頓透過幕僚長提恩契爾（Jaime Tincher ）發表聲明指出，戴頓離開議會之後返家休息，醫護人員前往州長官邸為他檢查身體狀況，確定並無大礙。
戴頓的兒子艾力克‧戴頓（Eric Dayton）23日晚間發表推文寫道：「我現在跟父親在一起，他狀況很好。謝謝大家的溫暖慰問與關心。」
提恩契爾也表示，戴頓今天將回到工作崗位，依照原訂行程提出2017年度預算報告。
明尼蘇達州「明星論壇報」（Star Tribune）報導，去年1月間，戴頓參加一項公開活動時也曾昏倒，送醫之後住院一夜接受觀察。1060125
(中央社)
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