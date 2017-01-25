《時來運轉》熱火近況火熱 籃網擁主場優勢

熱火主控卓拉吉奇(右)。(美聯社資料照)

熱火球星「白邊」懷塞德。(美聯社資料照)

熱火vs.籃網

熱火目前位居東區第十四名，很難令人想像，這支在四年前還曾經是聯盟的冠軍球隊，如今卻只能在東區的末段班做掙扎。熱火現在的處境會讓人想到，從不輕易做重建的他們是否會在「球員交易大限前」丟出驚人的震撼彈。而目前熱火的兩大球星卓拉吉奇（Goran Dragic）及「白邊」懷塞德（Hassan Whiteside）的去留，將會是媒體繼續炒作的焦點。

擁有台裔球星林書豪（Jeremy Lin）的籃網可以說是本季我們國人最關注的球隊之一，但現在的籃網不只是全聯盟戰績最差的球隊，近期更傳出要交易球星來換取未來的「重建之路」。雖然一連串的傳聞對籃網來說相當不利，但他們也在日前擊敗鵜鶘終結十連敗，更拿下了2017年以來的第一勝。因此，開季前諸家媒體均不看好的籃網如何能在逆境中求生存，將會是我們持續觀察的焦點。

本場比賽雖然是兩支東區墊底的球隊交手，但從爛隊對爛隊，誰也不願意輸誰的立場上，相信本場比賽依舊很有看頭。本場比賽雖然因為熱火近況火熱，所以在盤口上必須開盤讓分給籃網，但由於主場優勢的關係，本場比賽我依舊看好地主籃網受讓過盤。

本場推薦：籃網過盤

(中時電子報)