彰化水果攤「電土」引氣爆 波及7宅1婦受傷

彰化社頭鄉社斗路24日深夜發生疑似氣爆事件，威力驚人。(鐘武達翻攝)

彰化縣社頭鄉社斗路1處水果攤，昨天深夜疑似存放用來催熟水果「電土」爆裂引發「氣爆

」，由於爆裂的威力強大，不僅造成7戶民宅被波及，還有1名睡夢中的婦人遭到碎裂掉落的玻璃割傷，所幸無大礙。釀禍原因，警消將調查釐清。

轟！當地住戶說，昨天晚上11點多，位在社頭鄉社斗路的「氣爆」，威力相當驚人，疑似爆炸點的水果攤1樓店面就像被颱風掃過，而且，就連對面至少3戶民宅也遭殃，住家鐵窗、騎樓下的鋼製餐車也扭曲，滿街碎玻璃。

更有居民表示，當時天氣冷，社斗路的住乎大多已在睡夢中，突然被轟然巨響驚醒，還以為發生「什麼大案子」。心有餘悸外出查看，有才發現鐵捲門已經沒有辦法打開，有人則看到自家的天花板已經掉下來。

田中警分局社頭分駐所所長胡仕樺表示，這起事件發生時，水果攤屋內無人，但是爆炸點後方1戶民宅屋內1樓正在睡覺的男女主人，則因床頭就在玻璃窗下方，其中46歲的女主人不巧遭到震碎的玻璃割傷下巴，所幸送醫包紮後已回家。

胡仕樺說，初步調查至少有7戶民宅受損，至於否因水果行使用「電土」不慎引發爆炸，全案有待進一步調查。

從事香蕉種植的陳姓農民說，「電土」常被用來作為水果催熟劑，但加水產生氣體時務必要注意，不能接觸火苗，否則會有氣爆的風險。

(中時)