家遭縱火父嚴重燒傷 女偶像：願世界對我好點...

杜秋霖近日家中遭人為縱火。(圖／翻攝自杜秋霖微博)

杜秋霖感謝大家對她的支持。(圖／翻攝自杜秋霖微博)

大陸女子偶像團體SNH48姐妹團GNZ48成員杜秋霖，近日家中遭人為縱火，父親嚴重燒傷，現在加護病房觀察，事情發生時，她也難過在微博發文：「願世界能對我好一點。」

杜秋霖23日在微博發文，「這幾天可能不會更博，也沒法直播，給大家說聲抱歉，家裡出事了，現在還在機場趕回去，願世界能對我好一點」，據《新浪娛樂》報導，她們家中遭人為縱火，父親現進加護病房，母親因腰摔傷導致舊疾復發，需把子宮切除。

據悉，她家開的店已毀，資金所剩無幾，杜秋霖也在微博轉發募款網站發文，希望外界給予援助，她24日又發文，謝謝大家的幫助與支持，「爸爸一定會堅強，我也不知道該說什麼，除了感谢，我真的不知道用什麼言語表達，這辈子最幸運的大概就是遇到你們，我的隊友、前辈，每位工作人員，這可能是我這輩子最大的幸運」。

(中時電子報)