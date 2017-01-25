家遭縱火父嚴重燒傷 女偶像：願世界對我好點...
大陸女子偶像團體SNH48姐妹團GNZ48成員杜秋霖，近日家中遭人為縱火，父親嚴重燒傷，現在加護病房觀察，事情發生時，她也難過在微博發文：「願世界能對我好一點。」
杜秋霖23日在微博發文，「這幾天可能不會更博，也沒法直播，給大家說聲抱歉，家裡出事了，現在還在機場趕回去，願世界能對我好一點」，據《新浪娛樂》報導，她們家中遭人為縱火，父親現進加護病房，母親因腰摔傷導致舊疾復發，需把子宮切除。
據悉，她家開的店已毀，資金所剩無幾，杜秋霖也在微博轉發募款網站發文，希望外界給予援助，她24日又發文，謝謝大家的幫助與支持，「爸爸一定會堅強，我也不知道該說什麼，除了感谢，我真的不知道用什麼言語表達，這辈子最幸運的大概就是遇到你們，我的隊友、前辈，每位工作人員，這可能是我這輩子最大的幸運」。
(中時電子報)
關鍵字：杜秋霖
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。