小英執政無能怪風水？李富城：搶肥缺的貪心鬼太多

蔡英文總統執政未滿一年，但民調卻再創歷史新低。（資料照，姚志平攝）

蔡英文執政未滿一年，但民調卻再創歷史新低，昨台灣民意基金會公布最新民調，總統聲望僅剩33.8%，與上個月相比較掉了4%。有風水師認為蔡英文民調下滑，主因是家族墓園有缺陷。對此「氣象伯伯」李富城在臉書上發文認為689萬選上是好風水，總統執政無能是祖墳孤魂野鬼太多，「在我看來是貪心鬼太多，搶位置，搶肥缺，但均是無能之輩」。

蔡英文上任後積極推動一例一休、年金改革等政策，卻惹得民怨四起，也讓蔡英文上任8個月來，民調直直落。林全內閣的施政表現滿意，不滿意的人也接近61%。

而根據《周刊王》報導，風水師江柏樂指出，蔡家墓園是聚財的好風水，施政不順的主因是墓園有大缺陷，而山下的公墓又在施工，建議她趕緊改善，以免常常被下屬拖累。

李富城今發表看法「執政無能怪風水」，李認為689萬選上是好風水，總統執政無能是祖墳孤魂野鬼太多，但在我看來是貪心鬼太多，搶位置，搶肥缺，均是無能之輩，說的一口好菜，上了桌難以入口，國家的錢都進了私人的口袋，未來過苦日子的是2300萬同胞(包括689)，但富了少數的雞犬。

有網友認為「又是風水大師在畫山畫水，無聊透了。」、「新政府出現的問題多數是老馬留下的，屁股擦不乾淨！」也有網友表示「小英施政有障礙，是因為用到綠皮藍骨的人」另有網友留言「妖言惑眾」。

但也有網友怒嗆「談什麼蔡家風水，執政掌權國家大事全無方針！整日講稿執政，地方試吃美食，妳以為總統是這麼好做的嗎？！台灣的經濟 百姓的生計都被妳搞砸了」。

另一網友則留言「這689萬之中最少有500萬是那怕民進黨貪汙，搞壞經濟，兩岸逼近戰爭邊緣，他自己失業，生活無著，只要選舉時民進黨高喊『愛台灣』，保證神功護體，到處起乩而誓死力挺，這就是台灣最大悲哀」。

(中時電子報)