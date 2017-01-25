MLB》遭搶劫 斷了范圖拉最後存活機會？
皇家火球男范圖拉(Yordano Ventura)車禍身亡，讓人感到惋惜，相關調查正在進行的同時，一名多明尼加的記者卡布洛(Euri Cabral)卻爆出讓人驚訝的消息，表示范圖拉被發現當下一息尚存，但第一時間發現他的人，竟不是先幫助他，而是把他所有的財物洗劫一空。
范圖拉於上周六(台灣時間22日)晚間，結束與朋友的派對後驅車離開，行經距多明尼加安卓恩鎮(Juan Adrian)時，疑因大霧、車速過快且沒繫安全帶，先撞山壁後飛出車外；卡布洛指出，事後調查發現范圖拉當時在吉普車上的財物，包括2015年世界大賽的冠軍戒，全都消失，懷疑他可能遭搶，錯過救援最佳時機。
這項還未證實消息，隨即引發外界譴責，據《紐約郵報》報導，傳奇球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)得知范圖拉的性命，因搶劫沒能保住，譴責這極不道德的行為，「我希望調查盡快執行，如果找到任何關於這件事的證據，我為我的國家感到相當羞愧。」而范圖拉的外公，也抱持同樣的看法。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。