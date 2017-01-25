MLB》遭搶劫 斷了范圖拉最後存活機會？

當地記者質疑，范圖拉事發當下遭搶，錯過黃金救援時間喪命。(美聯社資料照)

皇家火球男范圖拉(Yordano Ventura)車禍身亡，讓人感到惋惜，相關調查正在進行的同時，一名多明尼加的記者卡布洛(Euri Cabral)卻爆出讓人驚訝的消息，表示范圖拉被發現當下一息尚存，但第一時間發現他的人，竟不是先幫助他，而是把他所有的財物洗劫一空。

范圖拉於上周六(台灣時間22日)晚間，結束與朋友的派對後驅車離開，行經距多明尼加安卓恩鎮(Juan Adrian)時，疑因大霧、車速過快且沒繫安全帶，先撞山壁後飛出車外；卡布洛指出，事後調查發現范圖拉當時在吉普車上的財物，包括2015年世界大賽的冠軍戒，全都消失，懷疑他可能遭搶，錯過救援最佳時機。

這項還未證實消息，隨即引發外界譴責，據《紐約郵報》報導，傳奇球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)得知范圖拉的性命，因搶劫沒能保住，譴責這極不道德的行為，「我希望調查盡快執行，如果找到任何關於這件事的證據，我為我的國家感到相當羞愧。」而范圖拉的外公，也抱持同樣的看法。

(中時電子報)