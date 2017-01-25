竊取明星私密照片 駭客被判坐牢9個月

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被控以「網路釣魚」手段駭入包括奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯等人電子帳戶，並且竊取私密照片的29歲電腦駭客，今天被法院判處坐牢9個月，外加5700美元賠償金。

來自芝加哥的29歲男子馬澤錫克（Edward Majerczyk），駭入珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、名模凱特阿普頓（Kate Upton）等女星電子帳戶，竊得包括裸照在內的私密照片之後，2014年並於網路公開散布。

根據法院紀錄，馬澤錫克自稱網路公司寄發通知，要求使用者提供密碼與帳號名稱，透過這種「網路釣魚」手段駭入300多個電子郵件與其他網路帳號，這些帳號的使用者不乏好萊塢明星與知名人物。

美國聯邦地方法院伊利諾州北區分院今天裁定，判處馬澤錫克9個月有期徒刑，並且必須賠償一名身分保密的被害人共計5700美元的心理諮商費用。法院紀錄顯示，這名被害人因為裸照遭到馬澤錫克散布，身心受創而求助心理輔導治療。

法庭審理期間，馬澤錫克透過委任律師尼德漢（Thomas Needham）表示，他患有憂鬱症，經常瀏覽色情網站，並加入網路成人聊天室，借此彌補失望與空虛感。

尼德漢也向法院表示，這起官司讓馬澤錫克的生活「大受影響」，經常出現焦慮與恐慌的狀況，必須尋求治療。1060125

(中央社)