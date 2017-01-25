行人闖花蓮平交道 影響180名旅客

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台鐵一列普悠瑪自強號今天上午6時47分在花蓮志學-壽豐間平和村平交道，撞上闖平交道行人，台鐵估計影響3列次、約180名旅客。

台鐵說，207A次的普悠瑪自強號原本是要迴送到壽豐，在志學-壽豐間平和村平交道，因行人侵入路線遭列車撞及受傷送醫，經路警蒐證處理後，上午7時7分現場開車，7時8分進壽豐站。1060125

(中央社)