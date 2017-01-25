艾希莉賈德批川普惹議 歌手姊劃清界線

好萊塢女星艾希莉賈德日前參加在華府舉行的婦女抗議川普示威，上台發言時使用詞彙惹爭議。她的姊姊、鄉村歌手薇諾娜賈德劃清界線說，妹妹在公開場合的言行「與我無關」。

48歲女星艾希莉賈德（Ashley Judd）21日現身華府，參加婦女抗議川普示威遊行，並上台發言抨擊川普。雖然眾多好萊塢明星的出現，成為媒體鏡頭捕捉焦點，但艾希莉賈德發言所使用的言詞被部分民眾認為不雅，甚至具有冒犯意味。

艾希莉賈德同母異父的姊姊，52歲鄉村歌手薇諾娜賈德（Wynonna Judd），對於外界近日頻頻詢問如何看待妹妹砲火四射發言內容，加上她的推特版面有著大批網友與歌迷表達關切，公開表達撇清立場。

薇諾娜賈德23日透過推特發文寫道：「她在公開場合做些什麼，與我無關。如果她來詢問我的意見，我會把心裡的個人看法告訴她。這個世上有一個崇高的主宰力量，而我並不是那個力量。」

薇諾娜賈德也寫道：「第一，我不會幫她辯護，此事也不需要辯護。上帝知道我的心，我們家人也都了解我。第二，我並不是我妹妹的監護人。報告完畢。」

對於因為妹妹發言的關係，自己的推特帳號突然變成政治議題討論版，薇諾娜賈德先前也發文對所有留言網友提出呼籲，她寫道：「對我來說，這個版面是要跟粉絲互動的，充滿愛與友誼。我在這裡不談政治的。」1060125

(中央社)