過度日曬皮膚受創 婦人臉書吐心聲
一名45歲的愛爾蘭婦人由於長年過度日曬而出現日光性角化症，為提醒世人不要重蹈覆轍，她將皮膚紅腫的驚悚照片放上臉書專頁，並強調「太陽不是你的朋友。」
墨菲（Margaret Murphy）接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，對於把自己皮膚紅腫的可怕模樣上網分享，原本心中感到頗為害怕且猶豫，不過這正是她想讓更多人看清的事實，那就是日曬確實可能對皮膚造成嚴重損害。
住在愛爾蘭都柏林的墨菲表示，住在希臘的克里特島（Crete）長達十多年，為了讓自己擁有健康美麗的膚色，在當地時她非常喜歡曬太陽。如果回到較少豔陽天的愛爾蘭，她則會到美容沙龍，利用日曬床讓自己持續曬黑。她也說，有沒有擦防曬用品，從來不是她的主要考量。
幾年前，墨菲發現額頭長出皮膚變硬而且會剝落的斑點，後來斑點越長越多。皮膚科醫師診斷後證實，她因為長期日照導致皮膚損害而罹患日光性角化症（ actinic keratoses）。
她表示，醫師給她宜膚滌（Efudix）藥膏做為消腫、止癢之用，但治療過程卻充滿痛苦，「我寧可生產五次，也不願意再重來一次。」
墨菲表示，她的13歲女兒建議她把這段痛苦的親身經歷上網分享，提醒世人小心過度日曬可能留下的後果，因此成立了名稱為「梅格墨菲的旅程」（Mag's Murphys Journey）臉書專頁。
今天稍早，她在臉書專頁宣布，經過24天的療程之後，醫師已經指示她可以停藥，「這是有史以來最棒的消息。」1060125
(中央社)
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