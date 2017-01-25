巴西總檢察官盼最高法院速准有賞告密

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巴西共和國總檢察官賈諾特正式向聯邦最高法院聲請，希望盡速批准巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht的有賞告密協定。

賈諾特（Rodrigo Janot）昨天會晤聯邦最高法院院長、大法官露西亞（Carmen Lucia），對承審巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的大法官札瓦斯基（TeoriZavascki）墜機死亡，表示哀悼。

私底下，賈諾特對札瓦斯基發生意外過世後，巴西石油公司貪瀆案在聯邦最高法院的未來非常擔憂。

現在，露西亞將全權負責決定如何重新分配有關巴西石油公司貪汙案，以及由誰擔任承審國營石油公司貪瀆案的新任大法官。

昨天，露西亞已批准札瓦斯基的助理法官團繼續分析Odebrecht的77名行政人員的告密內容，會審確定告密人是否出於自願轉為汙點證人作證。

在做出此決定前，露西亞聽取了法院同僚的意見，獲得其他大法官的支持。

實際上，賈諾特的聲請促使聯邦最高法院院長對將如何處理巴西石油公司貪瀆案，做出表態。

札瓦斯基原定本周會審確定告密人的證詞後，2月初批准Odebrecht簽署有賞告密協定。但19日札瓦斯基搭乘小飛機在里約熱內盧南海岸巴拉奇（Paraty）墜海喪生。

儘管札瓦斯基過世，他的助理法官團仍繼續留在辦公室，直到替代札瓦斯基的大法官上任，再決定是否維持相同的工作團隊。1060125

(中央社)