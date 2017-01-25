巴西總檢察官盼最高法院速准有賞告密
巴西共和國總檢察官賈諾特正式向聯邦最高法院聲請，希望盡速批准巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht的有賞告密協定。
賈諾特（Rodrigo Janot）昨天會晤聯邦最高法院院長、大法官露西亞（Carmen Lucia），對承審巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的大法官札瓦斯基（TeoriZavascki）墜機死亡，表示哀悼。
私底下，賈諾特對札瓦斯基發生意外過世後，巴西石油公司貪瀆案在聯邦最高法院的未來非常擔憂。
現在，露西亞將全權負責決定如何重新分配有關巴西石油公司貪汙案，以及由誰擔任承審國營石油公司貪瀆案的新任大法官。
昨天，露西亞已批准札瓦斯基的助理法官團繼續分析Odebrecht的77名行政人員的告密內容，會審確定告密人是否出於自願轉為汙點證人作證。
在做出此決定前，露西亞聽取了法院同僚的意見，獲得其他大法官的支持。
實際上，賈諾特的聲請促使聯邦最高法院院長對將如何處理巴西石油公司貪瀆案，做出表態。
札瓦斯基原定本周會審確定告密人的證詞後，2月初批准Odebrecht簽署有賞告密協定。但19日札瓦斯基搭乘小飛機在里約熱內盧南海岸巴拉奇（Paraty）墜海喪生。
儘管札瓦斯基過世，他的助理法官團仍繼續留在辦公室，直到替代札瓦斯基的大法官上任，再決定是否維持相同的工作團隊。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。