創造近2萬個工作 川普將砸4.3兆推公共建設

新上任的美國總統川普，即將推出上兆元經費的大型公共建設計畫。（圖/美聯社）

選舉期間提出「讓美國再次強大」口號的川普（Donald Trump），在上任後將在美國境內推行50項公共建設計畫，預計將投入約1,375億美元（約4.3兆台幣）的經費，並能為美國創造近2萬個工作機會。其中包含連結紐澤西州（New Jersey）和紐約市的鐵路、北卡羅萊納州（North Carolina）的95號跨州公路增修、達拉斯（Dallas）至休士頓（Houston）的高鐵，以及奧克拉荷馬州（Oklahoma）與田納西州（Tennessee）之間的風力發電運輸工程等大型計畫。

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，提出「美國優先」和「讓美國再次強大」的川普，在入主白宮後不久，即將推出新一波大型公共建設計畫，投入高達1,375億美元（約4.3兆台幣）的經費，用以兌現他在競選期間承諾的機場、鐵公路和橋樑大壩翻修興建計畫。計畫名單中包含擴建中部重點堪薩斯機場新航廈、補強升級北卡羅萊納州的95號跨州高速公路、德州兩大城達拉斯至休士頓之間的高鐵、以及東南部橫跨奧克拉荷馬州與田納西州之間的風力發電運輸線路鋪設，都是名單上優先區域。本次計畫預計將能為美國本土帶來近2萬個新的工作機會，完全符合川普競選時期的主軸。

擁有得天獨厚條件的美國，在小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統提出「新政」（The New Deal）後，大型公共建設計畫似乎成為歷屆政府解決國內經濟疲弱和就業率不佳的主要方法。當年面臨全球經濟大蕭條的美國，小羅斯福上台後，一舉提出以救濟（Relief）、復興（Recovery）和改革（Reform）為3大核心的經濟政策，通過社會救助、擴大內需和改變經濟結構等手法，讓美國最終走出大蕭條的谷底，直至第二次世界大戰爆發後才結束。「新政」也讓聯邦政府得以擴大權力，透過一系列法令和機構直接或間接干預美國整體經濟制度與社會。

川普成功入主白宮，得力於被戲稱「鐵鏽區」的製造業支持，如今從他不斷施壓各大車廠返回投資、要重新對北美自由貿易協定（NAFTA）評估與談判，再加上這份龐大的建設計畫，身為共和黨的總統，似乎想重新拉抬美國製造業的信心，以兌現承諾並鞏固對他的支持。但這批計畫名單有50%經費將由私人投資協助，擁有建設集團的川普總統，未來恐將面臨外界與民主黨對裙帶關係的質疑。

(中時電子報)