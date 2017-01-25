參院民主黨龍頭促川普將陸列匯率操縱國

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我要評比

美國聯邦參議院民主黨頭號人物舒默（Chuck Schumer）今天向共和黨籍總統川普喊話，促請他履行競選時承諾，宣布中國大陸為匯率操縱國。

舒默告訴記者，「總統先生，如果你真的要美國優先，就將中國貼上匯率操縱國的標籤。」

根據路透社查閱聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）文件，川普提名出任財政部長的梅努欽（Steven Mnuchin）已向參議員表示，他將致力對抗貨幣操縱，但對於是否認為大陸操縱人民幣，則未提出明確回答。（譯者：中央社徐睿承）1060125

(中央社)