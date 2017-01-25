除夕至年初二 白天溫暖日夜溫差大
氣象專家吳德榮表示，今台灣各地雲量偏多，北台灣偏涼微冷，中南部早晚較涼；除夕(27日)至年初二(29日)各地晴朗穩定，日夜溫差大。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，除夕至年初二各地晴朗穩定，東半部的零星飄雨機率也很低。白天溫暖，北台灣除夕可升至23度左右；年初一、二高溫更將升至25度以上，中南部及花東的高溫也會升至25至27度。夜間有輻射冷卻，清晨氣溫低，日夜溫差將達10度左右，穿著調適要特別注意。
今天台灣受到結構鬆散的雲系影響，各地雲量偏多；北海岸、北部山區、東北部因另有迎風面效應降雨較明顯，北部平地、東半部有局部短暫雨；中南部雲量略增，中部也有零星飄雨的機率。北台灣偏涼微冷，中南部早晚較涼。
小年夜(26日)白天起西半部轉晴，氣溫逐漸回升，東半部雲量較多，仍有局部短暫雨。
春節假期，年初二、三西半部的清晨以及金、馬地區易有霧，應注意。年初三(30日)鋒面影響，天氣轉變，北部、東半部轉有雨，氣溫明顯下降。
最新模擬顯示，年初四 (31日)清晨，北台灣沿海空曠地區將降至12、13度，天氣轉冷，是否會觸及「大陸冷氣團」的標準(台北巿≦14度)？則要再觀察；迎風面東半部、北海岸、北部山區有局部短暫雨，北部平地的雨比較零星。年初五(2月1日)盛行東北季風，北台灣偏涼微冷，東半部、北海岸有局部短暫雨。1060125
(中央社)
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