名人摔跤意外比想像多 近年3死2重傷

台泥集團董事長辜成允23日逝世。（本報系資料照片）

施易男與母親小明明感情好。（圖／取自臉書）

年關難過！近半個月內，「歌仔戲天王」小明明、台泥董事長辜成允，接連因意外摔倒過世，令人震驚遺憾。事實上近年來至少有5起名人摔倒過世或導致重傷意外。2014年10月富邦集團總裁蔡萬才在家中摔倒送醫不治；潤泰集團總裁尹衍樑摔去年5月在自家浴室滑倒導致左眼視力只剩0.1；駐日代表謝長廷女兒謝維芬去年8月底在公眾場合的樓梯摔落，一度重傷昏迷，目前復健中。

分析這些名人摔倒意外，壹週刊報導，若在家中跌倒，多半是在浴室；若是在公眾場合，則多半從樓梯摔落。而發生跌倒意外，造成重傷或死亡，則要看「運氣」，若摔到腦部，多半後果嚴重。尤其長者更是經不得摔，一摔可能就爬不起來。

台北馬階醫院副院長、資深重症主治醫師張文瀚表示，無論國內外報告都說，每4到5個老人跌倒就有1人會在1年內過世，50％會在一年內再跌倒。

如何防摔？有兩大目標，一是減少跌倒機會，長者要多做平衡感訓練；二是減少受傷程度，居家部分，可以在浴室、動線等做改善。

(中時電子報)