玉山又降雪 基隆北海岸大雨特報解除

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玉山今晨又下雪了。（圖／中央氣象局提供）

玉山今晨下雪。（圖／中央氣象局提供）

根據中央氣象局提供的訊息，玉山地區今晨5點40再度降雪，至7點為止累積0.4公分，還在持續下雪中，但地面尚未完全覆蓋，天氣濃霧。

另外，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，氣象局也解除了基隆北海岸地區的大雨特報，氣象在今天凌晨0點曾經對上述地區發布大雨特報。

(中時)