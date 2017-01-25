前歐洲議會議長有望挑戰梅克爾

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德國社會民主黨黨魁嘉布瑞爾宣布不會角逐總理職務，並推薦前歐洲議會議長舒爾茲為該黨總理候選人，挑戰將尋求第4任的現任德國總理梅克爾。

德國預計在9月24日進行國會改選，擔任總理職務超過11年的梅克爾（Angela Merkel）去年宣布將尋求連任。

德國社會民主黨（SPD）黨魁、副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）一直是挑戰梅克爾的可能人選。但嘉布瑞爾接受德國時代週報（Die Zeit）專訪時出人意表地宣布將不會角逐總理職務，並推薦舒爾茲（Martin Schulz）為該黨總理候選人。

嘉布瑞爾表示，如果他投入選戰，他可能會落敗，社民黨也可能因此敗選。身為社民黨主席，他認為應該讓位給更有機會的舒爾茲。

他也宣布，將辭去經濟部長職務，轉任外交部。現任外交部長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）將在下個月接替高克（Joachim Gauck），出任新總統。

新聞網站Politico報導，舒爾茲在柏林召開記者會表示，在困難的時刻，德國需要新的領導人。他將堅定社民黨長期以來的努力，全力對抗民粹主義與民主敵人。

民調機構Infratest Dimap日前的調查顯示，梅克爾領導的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）獲得37%民眾支持，比12月初高出2個百分點；社民黨支持率僅有20%；極右政黨另類選擇黨（AfD）支持度則達到15%。1060125

(中央社)