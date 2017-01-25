除夕起連4天 全台白天高溫逾20度
中央氣象局一週天氣預報，今明兩天台灣仍受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低；不過，27日除夕起冷氣團減弱，白天氣溫回升，全台高溫都可達攝氏20度以上。
氣象局觀測，今天清晨平地最低溫是淡水12.9度，台南以北及宜蘭13至15度，高屏及花東16、17度；預測白天高溫，北部及東北部16至18度、中部及台東21至22度、南部及東南部22至24度。
氣象局預報，明天小年夜，氣溫和今天差不多，27日除夕大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍低，白天起氣溫明顯回升，全台有陽光，高溫可達20度以上。
28日年初一及29日年初二，氣溫再回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約23、24度，中南部及台東24至27度，中南部日夜溫差大，30日年初三東北季風增強，北部及東北部天氣會轉涼，其他地區早晚也涼。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。