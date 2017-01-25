除夕起連4天 全台白天高溫逾20度

中央氣象局發布一週天氣預報，25日起兩天台灣仍受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低；不過，27日除夕起冷氣團減弱，白天氣溫回升，全台高溫都可達攝氏20度以上。中央社記者孫仲達攝 106年1月25日

中央氣象局發布一週天氣預報，25日起兩天台灣仍受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低；不過，27日除夕起冷氣團減弱，白天氣溫回升，全台高溫都可達攝氏20度以上。中央社記者孫仲達攝 106年1月25日

中央氣象局一週天氣預報，今明兩天台灣仍受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低；不過，27日除夕起冷氣團減弱，白天氣溫回升，全台高溫都可達攝氏20度以上。

氣象局觀測，今天清晨平地最低溫是淡水12.9度，台南以北及宜蘭13至15度，高屏及花東16、17度；預測白天高溫，北部及東北部16至18度、中部及台東21至22度、南部及東南部22至24度。

氣象局預報，明天小年夜，氣溫和今天差不多，27日除夕大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍低，白天起氣溫明顯回升，全台有陽光，高溫可達20度以上。

28日年初一及29日年初二，氣溫再回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約23、24度，中南部及台東24至27度，中南部日夜溫差大，30日年初三東北季風增強，北部及東北部天氣會轉涼，其他地區早晚也涼。1060125

(中央社)