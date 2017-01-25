前巴西總統魯拉妻子腦出血動手術

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巴西工黨籍前總統魯拉的妻子瑪麗莎，今天下午因腦出血，被送到聖保羅市中心敘利亞黎巴嫩醫院急救，進行導管手術，手術非常成功。

據魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的親信指出，瑪麗莎（Marisa Leticia）有長期高血壓，今天下午3時15分許在聖伯納平原市（Sao Bernardo do Campo）自宅發生腦出血。起初被救護車送到市醫院急救，但因情況嚴重，馬上轉送到敘利亞黎巴嫩醫院。

負責魯拉家族的心臟科醫師費柳（Roberto Kalil Filho）表示，導管手術的目的是止住因動脈瘤（動脈血管異常擴張）導致瑪麗莎的大腦靜脈出血。

手術後，瑪麗莎將留院觀察3天。原本在工會「勞工唯一中心」出席活動的魯拉，聞訊後已前往醫院陪伴妻子。

2016年3月，當巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案調查工作小組公布魯拉和遭彈劾下台的工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）之間的祕密對話後，瑪麗莎也被緊急送到敘利亞黎巴嫩醫院。當時的說法是瑪麗莎因感染H1N1流感病毒，打針後即出院。

瑪麗莎是巴西石油公司貪瀆案中，兩宗刑事訴訟案的被告，1宗因涉嫌經由建設公司OAS在聖保羅沿海一處3層樓中樓整修工程受惠，被控貪汙和洗錢。

另1宗是通過巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht購買地皮興建「魯拉機構」，以及購買另1棟公寓（與魯拉夫婦目前居住的樓中樓相連）受賄。1060125

(中央社)