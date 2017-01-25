只收心願郵筒 佇立釜山海東龍宮寺
釜山海東龍宮寺是韓國唯一位在海邊的寺廟，很特別的是海岸邊有個郵筒，不收信只收心願，寺廟會將旅客寫下的心願燒成灰並灑向大海，讓心願成真。
釜山是韓國第一大港口城市，19日台灣虎航開航桃園-釜山後，從台灣到釜山，共5家航空公司可供選擇，往來更便利。
海東龍宮寺沿峭壁而建，從上到下共有108階。入口處有大型12生肖石雕像，常見遊客對著自己所屬生肖雕像祭拜或合影，祈求平安。
最特別的是，寺廟外靠海處，有座相當醒目的紅綠色郵筒，清楚寫著「世界唯一不送郵便函」，原來不是讓人寄信，而是讓民眾寫下心願投入，寺廟每年會在特定時間，取出民眾寫下的心願紙條，燒成灰後灑向大海，並祝心願實現。
寺廟沿峭壁而建，站或坐在寺廟外岩石上，還可聆聽海浪拍打岩壁聲音，一處寫著「日出岩」的岩石，更是每年吸引許多遊客迎接曙光的地方。
海東龍宮寺供奉各種佛，除觀音大佛，還包括藥師如來佛、得男佛、學有所成佛；傳說摸了得男佛肚子和鼻子，可保佑生男孩，所以得男佛的肚子和鼻子都已被摸得發亮。1060125
(中央社)
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