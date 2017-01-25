玉山合歡山降雪 合歡山交管須掛雪鏈

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合歡山、玉山今天清晨都降雪，高山化身銀白世界，合歡山公路實施交通管制，車輛須加掛雪鏈。

大陸冷氣團發威，加上水氣自華南移入，合歡山武嶺一帶凌晨悄悄降雪，山區化身銀白雪國，令不少特地上山等候賞雪的遊客直呼「好漂亮」。

交通部公路總局出動鏟雪車清理路面積雪，台14甲線31公里處武嶺到41公里處大禹嶺路段交管，車輛須加掛雪鏈才能通行。

中央氣象局表示，玉山清晨5時40分降雪直到7時，累積0.4公分，持續中，地面未完全覆蓋；高山地區今天白天仍有降雪機會，但下半天後，冷乾空氣移入且影響到明天，降雪機率降低。1060125

(中央社)