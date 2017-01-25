統一發票今開獎 上期還有4張千萬大獎沒領
105年11、12月統一發票中獎號碼今天（25日）中午開獎，但9、10月期統一發票千萬大獎仍有4張未兌領，趕快翻翻有沒有還沒對獎的發票，說不定千萬富翁就是你。
統一發票每單月25日下午1時30分開獎，並且透過電視台現場實況播出。去年9、10月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼為「84568349」，總共有13張中獎，仍有4張得主未出現；2百萬元特獎號碼為「89536536」，有16張中獎，7張未兌領。兌領期限到今年3月6日止。
4張未兌領的千萬特別獎統一發票分別是遠傳電信位於台北市敦化南路2段所開出的電信服務費1462元、桃園火車站2樓商場統一超商開出的飲品28元發票、桃園市平鎮區金陵路統一超商開出的35元飲品發票，以及新北市新店區中正路全家便利商店購買飲品及食品共84元。
另外，7張未兌領的200萬元特獎發票分別為新竹縣竹北市光明六路摩曼頓開出的運動配件910元發票、新北市林口區文化三路台亞加油站開出的汽油641元、桃園市龜山區頂湖三街萊爾富的啤酒及購物袋共312元、桃園市大園區大觀路統一超商的飲品及食品78元、桃園市平鎮區南東路大潤發的水果及蔬菜等共462元、新竹市東區關新二街柑仔店的食品及蔬菜共257元，以及高雄市左營區自由四街燦坤的耳麥299元。
(中時電子報)
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