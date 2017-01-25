花蓮台14甲線部分道路結冰 限加雪鏈通行

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花蓮持續低溫，台14甲線武嶺（31K）至大禹嶺（41K）路段路面積雪結冰。（洛韶工務段提供）

台14甲線武嶺（31K）至大禹嶺（41K）路段沿途山壁也被白雪覆蓋。（洛韶工務段提供）

冷氣團持續發威，台14甲線武嶺（31K）至大禹嶺（41K）路段路面昨晚入夜後積雪結冰，已有不少民眾上山等待今年第一場降雪，為避免用路人因道路積雪或結冰發生車輛打滑事故，今起限加掛雪鏈才能通行。

公路總局洛韶工務段長張宇博表示，今晨發現武嶺至大禹嶺間的深夜積雪結冰未退，山區持續低溫，加上水氣足夠，不排除有下雪可能，為避免車輛打滑事故，今天時7時許已管制通行，禁止未加掛雪鏈車輛上山，後續將視天候及道路狀況，再決定是否解除管制。

(中時)