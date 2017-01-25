澎湖慰勉春安工作執勤人員

澎湖各界感謝春安工作人員的辛勞，昨天深夜在低溫下兵分3路赴警消單位慰勉，致贈春安加菜金與慰問品，讓執協勤人員足感心。圖前左5為澎湖縣長陳光復。中央社 106年1月25日

澎湖各界感謝春安工作人員的辛勞，昨天深夜在低溫下兵分3路赴警消單位慰勉，致贈春安加菜金與慰問品，讓執協勤人員足感心。圖前左4為澎湖縣長陳光復。中央社 106年1月25日

澎湖各界感謝春安工作人員的辛勞，昨天深夜在低溫下兵分3路赴警消單位慰勉，致贈春安加菜金與慰問品，讓執協勤人員足感心。

澎湖各界慰勞各執勤單位執行加強春節期間安全維護工作人員的辛勞，昨天深夜由縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、縣府秘書長胡流宗、馬公市長葉竹林、義警大隊長洪慶輝、義消總隊長蔡守己等人，警察局長劉祥浤及消防局長葉天恭陪同在兵分3路分赴警消單位春安工作執協勤人員的辛勞，致贈加菜金及慰問品。

陳光復表示，澎湖治安滿意度評比調查，已連續11年蟬聯全國第1，感謝所有警消與協勤人員堅守崗位的辛勞，期勉再接再厲，繼續為維護良好治安而打拚。

「106年加強重要節日安全維護工作」19日起至2月2日展開期15天，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」三大重點工作，讓民眾平安快樂度新年。1060125

(中央社)