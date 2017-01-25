墜馬摔掉4億 劉德華靠尿袋噓噓

劉德華墜馬，少賺約4億台幣。(圖／明報提供)

天王劉德華日前在泰國拍廣告墜馬，骨盆多處骨折，筋腱肌肉也拉傷，需要住院6到8周及6到9個月的復健，今年確定要在養傷度過，據悉他這一摔，等於摔掉約4億8百萬台幣。

熱愛工作的劉德華，養傷幾乎要花1整年，2017年工作等於報銷，據《壹週刊》報導，依富士比2015年公布全球男星年薪資料，華仔這一摔，整整少賺1300萬元美金(約4億790萬台幣)。

而他這次摔傷，雖未傷及脊椎，但全身仍感到劇痛，也不能下床，現只能靠尿袋排尿。他日前為了要讓粉絲不要太過擔心，也在「華仔天地」報平安，「我知道你們的痛不會比我的小和少！我會靜靜的休養，快快的好起來！」

(中時電子報)