共享春節喜氣 醫院辦園藝治療鼓舞癌友

園藝治療師講解與教授，大家一起動手植栽種小植物，放在家中更可以感受到過年的氣氛。（陳世宗翻攝）

童醫院春意盎然迎新年，園藝治療鼓舞癌友！（陳世宗翻攝）

農曆新年到來！童綜合醫院癌症資源中心為了讓癌症病友感受到春節喜氣，特地舉辦「春意盎然迎新年 園藝治療」活動，不僅邀請癌症病友參加，也歡迎一般民眾或醫院同仁共襄盛舉。

童醫院指出，這次活動共有15名癌症病友與10名非病友參加，其中還有3個高中與小學的孩子陪同媽媽到現場同樂，在園藝治療師卓小聯的講解與教授下，大家一起動手植栽種小植物。一開始先在貼上春字的器皿中裝滿培養土，然後再依序植入石蓮花、黃金草，接著再鋪上彩色小石頭，最後插上裝飾用的小鞭炮、金元寶與小燈籠，就完成一個充滿春節喜氣的小盆栽，放在家中更可以感受到過年的氣氛。

卓小聯治療師表示，園藝治療就是利用植物、園藝、及人與植物親密關係作為推力，結合精神投入、希望、期待、收穫與享受盆栽完成的成就感；這次使用的多肉植物作為盆栽主軸，因為多肉植物很好照顧，且可以藉由植物本身喜歡陽光、充滿韌性的特性來鼓舞癌友，因此希望透過園藝活動，讓更多癌友與家屬，以及民眾都在新的一年充滿新的希望，就算處於困難地環境中也能活出美麗的人生。

童綜合醫院癌症資源中心秉持以「愛、關懷、服務」的精神為出發點來服務癌症病友及癌症家屬，為了協助患者能夠克服與度過各種難關，常常不定期舉辦各式活動，鼓勵並且陪同病友走過辛苦的療程，灌注希望與正向的觀念。

(中時)