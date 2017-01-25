鄭俊英渡過性愛影片風波 將來台清點「財產」
韓國人氣搖滾歌手鄭俊英去年經歷不雅影片風暴，演藝事業一度停擺，今年1月重啟活動，不但重回韓綜《兩天一夜》，近日發行中文單曲〈還原的愛情〉宣布全面回歸樂壇，在進行首爾、大邱、大田等城市的韓國巡迴演唱之後，他也確定在3月19日到台灣舉行首場個人演唱會，這是他自2014年後睽違兩年半的時間再度抵台獻唱，將歌迷暱稱為「我的財產」的他也將在睽違兩年多的時間來台「清點財產」。
從小在許多國家生活成長的鄭俊英因此懂得多國語言，中文有十級程度的他，過去在台灣接受訪問時，聽力和基本的會話能力都沒有問題，而他日常也經常使用中文更新社群與歌迷互動，這次發行了中文單曲〈還原的愛情〉，也令樂迷期待在台灣聽到這首歌的現場LIVE演出。
鄭俊英也表示這次演出和過去以樂團形式的演出將有所不同，同時這場也是紀念他即將在二月推出的個人正規一輯發行後，所特別準備的首場海外演唱，別具意義。在韓國演唱會門票銷售一空，鄭俊英聽到了台灣的財產們也在熱烈的等待他，所以他將會偕同Drug Restaurant的團員們一起參與這次的演出。
(中時)
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