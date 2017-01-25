唐嫣搭地鐵趕春晚彩排 出站刷卡研究老半天

唐嫣親民搭地鐵引發熱議。（圖／取材自唐嫣微博）

大陸女星唐嫣在上月過33歲生日當天，認愛合作《錦繡未央》的男主角羅晉，兩人假戲真作擦出愛火，戀情備受矚目。而日前唐嫣下機後直接搭地鐵，趕赴上海春晚彩排，但她出站前卻拿著卡片研究許久。

唐嫣23日抵達上海機場後，沒有專車接送，而是親自搭地鐵趕場，不過唐嫣好像有些疑惑，出站刷卡前還拿著卡片研究許久，最後才終於順利出站，儘管過程中唐嫣都帶著墨鏡和口罩，不過她研究卡片的呆萌模樣，也引發網友熱議。

(中時電子報)