中山高嘉義交流道 轎車翻落邊坡

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國道中山高速公路嘉義交流南下匝道，25日上午發生車輛翻落邊坡意外，造成4人輕傷送醫。（翻攝照片）中央社記者江俊亮傳真 106年1月25日

國道中山高速公路嘉義交流道今天上午8時30分許發生轎車翻落邊坡意外，目前正由救護人員搶救中。

嘉義市政府消防局表示，轎車是在下交流道時翻落南下車道邊坡，車上有4人受傷送醫，用路人行經路段時務必減速慢行，避免圍觀，以免影響救援工作。1050125

(中央社)