玉山清晨飄入冬第2場雪 積雪1公分

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中央氣象局獲自玉山觀測站通報，今天清晨玉山飄下入冬以來第2場雪，清晨5時40分到上午8時5分，積雪約1公分。

氣象局說，清晨玉山最低溫達零下4.7度，加上水氣足夠，再度飄雪，清晨5時40分到上午7時，積雪約0.4公分，到上午8時5分，積雪約1公分，之後降雪暫停。1060125

(中央社)