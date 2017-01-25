梅姨20度入圍奧斯卡 鞏固影壇傳奇地位

我要評比

美國女星梅莉史翠普（Meryl Streep）今天第20度入圍奧斯卡金像獎，成為金獎史上提名次數最多的影星，奠定她好萊塢女王的地位。

67歲的梅莉史翠普以傳記喜劇「走音天后」（Florence Foster Jenkins）入圍最佳女主角獎。「走音天后」描述熱愛唱歌的紐約社交名媛。

法新社報導，加上今天的提名，她歷年來共16度入圍最佳女主角、4次入圍最佳女配角，打破個人先前創下的紀錄。入圍次數第2高的是凱瑟琳赫本（KatharineHepburn）與傑克尼克遜（Jack Nicholson），兩人都曾12度問鼎小金人。

再獲提名不僅讓梅莉史翠普翻新紀錄，更讓網友心花怒放，許多網友說，這正好能給總統川普（Donald Trump）一番教訓。

川普宣誓就職之前，曾因梅莉史翠普本月稍早在金球獎頒獎典禮譴責他而推文反擊，形容梅莉史翠普「評價過高」。

梅莉史翠普同時也是金球獎入圍次數最多的紀錄保持人，共達30次。「洛杉磯時報」報導，她今天透過經紀人寄出1張剪接過去電影、她開心跳舞的GIF動畫圖片，來回應這份榮耀。

大批粉絲也紛紛在推特向她道賀。

有人說：「這位女星真的是評價過高了，獲得20次提名還打破自己紀錄，真難過啊！」

也有網友表示，「20次提名破紀錄！總統先生，請再告訴我一次，她是怎麼個『評價過高』？」

梅莉史翠普1979年以劇情片「越戰獵鹿人」（The Deer Hunter）首度獲得奧斯卡獎提名。

她2015年以「魔法黑森林」（Into the Woods）第19度入圍奧斯卡，擴大她在史上提名次數最多影星的領先幅度。

梅莉史翠普一共拿下3坐奧斯卡獎，1980年以「克拉瑪對克拉瑪」（Kramer vs. Kramer）拿下最佳女配角獎，接著1983年以「蘇菲的選擇」（Sophie's Choice）榮登影后，最近一次是在2012年，以「鐵娘子：堅固柔情」（The Iron Lady）佘契爾夫人一角，再獲最佳女主角獎肯定。（譯者：中央社周莉芳）1060125

(中央社)