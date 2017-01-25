川端康成名著翻拍電影 松雪泰子、橋本愛同台飆戲
諾貝爾文學獎得主川端康成名著《古都》細膩描繪京都古城的絕美風情與文化衝擊，過去曾被翻拍為電影和電視劇，睽違十年之久，如今全新推出堪稱現代版《古都》的電影鉅作，本片不僅有「川端康成紀念會」和在地人的全力協助，更透過禪味濃厚的京都全實景拍攝，側寫和服、茶道、花道、書道、坐禪、日本舞踊等傳統技藝，得以拍出愈加細緻、美麗以及莊嚴的京都，終於在萬眾矚目下即將躍上大銀幕。
從舊版電影的岩下志麻、山口百惠，到電視劇版的上戶彩，此回現代版本中命運多舛的雙胞胎姐妹花，邀請來影后松雪泰子一人分飾兩角，與兩位新生代實力派女演員橋本愛與成海璃子，三人同台飆戲。有別於過去舊作，現代版《古都》描述的是原著小說故事主人翁長大成人之後的新發展，松雪泰子完美分飾接掌傳統和服店、心思細膩的千重子，以及在北山杉從事林業、大方可人的苗子，千重子的女兒小舞由橋本愛飾演，苗子的女兒結衣則由成海璃子演出，兩人年紀輕輕就已散發出不凡架式。
此外，為了如實展現《古都》濃濃的日本風味，松雪泰子甚至提前展開特訓學習和服穿法、茶道、京都腔和料理，找來日本著名茶道流派裏千家奈良宗久指導，使用國寶級的茶具，在電影中展現精準到位的茶道的細節。對於飾演難度極高的經典名著，松雪泰子坦言心情十分忐忑，但在拍攝過程中也深深感受到川端康成的文學之美，力誇本片「是一部能親身感受絕佳日本文化的作品」！電影即將於2月24日在台上映。
(中時)
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