川端康成名著翻拍電影 松雪泰子、橋本愛同台飆戲

松雪泰子飾演的千重子（左）讓橋本愛飾演的女兒小舞從小學習京都傳統技藝期望有朝一日能繼承家業。（圖／天馬行空提供）

為了如實展現《古都》濃濃的日本風味，松雪泰子提前特訓學習和服穿法、茶道、京都腔和料理。（圖／天馬行空提供）

諾貝爾文學獎得主川端康成名著《古都》細膩描繪京都古城的絕美風情與文化衝擊，過去曾被翻拍為電影和電視劇，睽違十年之久，如今全新推出堪稱現代版《古都》的電影鉅作，本片不僅有「川端康成紀念會」和在地人的全力協助，更透過禪味濃厚的京都全實景拍攝，側寫和服、茶道、花道、書道、坐禪、日本舞踊等傳統技藝，得以拍出愈加細緻、美麗以及莊嚴的京都，終於在萬眾矚目下即將躍上大銀幕。

從舊版電影的岩下志麻、山口百惠，到電視劇版的上戶彩，此回現代版本中命運多舛的雙胞胎姐妹花，邀請來影后松雪泰子一人分飾兩角，與兩位新生代實力派女演員橋本愛與成海璃子，三人同台飆戲。有別於過去舊作，現代版《古都》描述的是原著小說故事主人翁長大成人之後的新發展，松雪泰子完美分飾接掌傳統和服店、心思細膩的千重子，以及在北山杉從事林業、大方可人的苗子，千重子的女兒小舞由橋本愛飾演，苗子的女兒結衣則由成海璃子演出，兩人年紀輕輕就已散發出不凡架式。

此外，為了如實展現《古都》濃濃的日本風味，松雪泰子甚至提前展開特訓學習和服穿法、茶道、京都腔和料理，找來日本著名茶道流派裏千家奈良宗久指導，使用國寶級的茶具，在電影中展現精準到位的茶道的細節。對於飾演難度極高的經典名著，松雪泰子坦言心情十分忐忑，但在拍攝過程中也深深感受到川端康成的文學之美，力誇本片「是一部能親身感受絕佳日本文化的作品」！電影即將於2月24日在台上映。

(中時)