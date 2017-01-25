慶雞年》北海岸賞老梅綠石槽！富基漁港嚐海鮮

老梅綠石槽。（新北市漁業處提供）

再過不到幾天，就要迎「雞」年了！據氣象局預報，今年除夕到初二都是陽光露臉好天氣，最適合出遊趣！過年連續假期您已經決定到哪裡踩春賞景了嗎？新北市政府農業局介紹您一個好所在-「富基漁港魚產品銷售中心」（富基魚市），讓不想出遠門的都會民眾能夠到富基漁港品嚐鮮甜海味，同時可以欣賞臺灣最北端的海岸美景，帶給您ㄧ整個身心快活的新春佳節。

富基魚市生猛海鮮。（新北市漁業處提供）

富基魚市過年不打烊 讓您「年年有魚（餘）」

新北市政府農業局表示，除夕及春節連假期間，富基魚市不打烊，提供各式各樣「活跳跳」的海鮮，無論是生鮮活魚、龍蝦、石斑、花蟹等等各式各樣，數不清的活魚海鮮，這裡通通都買的到，讓您「年年有魚（餘）」，享受不一樣的年節氣氛；尤其攤商在今年特別準備加拿大巨無霸生蠔、海戰車、北海道帝王蟹及波士頓龍蝦等生猛海鮮，還有沿海現撈的明蝦、萬里蟹以及貢寮鮑，在這寒冷的季節裡，肉質更顯得鮮甜與Q彈，值得您細細品嚐。

富基魚市新風貌。（新北市漁業處提供）

農業局表示，105年富基魚帽簷改裝了，獨具慧心的結合萬里蟹紋理元素，將象徵新鮮螃蟹的綠色系，來代表生鮮海產銷售區，另一邊則是以橘黃色系，代表螃蟹煮熟後的代客料理區，民眾來到富基魚市，可與美麗的魚市拍照留念，同時感受北海岸捕蟹產業的特色。

北海道帝王蟹。（新北市漁業處提供）

暢遊富基來嚐鮮 徜徉北海岸迎新春

此外，富基魚市鄰近麟山鼻步道、富貴角燈塔、老梅綠石槽及石門洞等北海岸天然景觀，除了可以陶冶身心，徜徉碧海藍天之外，魚市的現撈海味，讓您吃得美味又安心，歡迎闔家暢遊富基感受漁港風情，來一場開春的生態與美食饗宴。

(中時電子報)