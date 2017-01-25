電影《自畫像》超大膽 女主角全身赤裸被塗油彩
2017年金馬奇幻影展開幕片於24日公佈，是陳宏一執導的新片《自畫像》，電影邀來在《醉‧生夢死》表現不俗的張寗主演，首次參與電影演出的林哲熹、林微弋、Kiwebaby（張喬翔）等新演員皆有大膽演出。本片也已入圍本屆鹿特丹影展角逐大銀幕獎，陳宏一表示，在這個流行自拍的年代，人們渴望看見自己，他在《自畫像》中嘗試結合繪畫，畫出慾望、憤怒、憂鬱、虛榮、暴力等噩夢；並如啟示般，揭開黑暗。除了具備他強烈的個人風格，對於當下台灣的愛慾瘋狂，也有令人震撼的手筆。
陳宏一在2014年執導《相愛的七種設計》讓許瑋甯入圍金馬獎最佳新演員，新片《自畫像》曾以企劃入選2015金馬創投會議（原名：《恐怖的並不是愛情》），故事以2016台灣總統大選為背景，熱衷社運的女主角被發現陳屍租屋處，雙眼被刨出，全身赤裸，被塗滿油彩，宛如畫作。她的畫家室友與變性閨密皆涉有重嫌。但是當案情逐漸清晰，呼之欲出的不只是兇嫌，還有更不安的靈魂。
本屆奇幻影展也邀來曾以《南方小羊牧場》入圍金馬獎最佳視覺效果的蘇文聖導演設計主視覺，他以外星馬搭乘幽浮來到地球，望見有如世外桃源的景象作為發想，除了加入奇幻影展招牌節目《洛基恐怖秀》的經典角色，更在充滿細節的設計中融入廢核家園、婚姻平權等理念，期許人與自然、動物、科技和諧共處。手繪稿長達2.5公尺，暗藏玄機的多元趣味，讓影迷驚呼簡直是奇幻版的清明上河圖。
(中時)
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