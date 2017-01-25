湖南爆竹店前試燃不慎釀火災 5死

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年關將近，中國大陸湖南省岳陽市卻發生民眾在店前試炮不慎，引發一鞭炮店火災，不幸造成5人窒息死亡。

據岳陽微政務今天消息，初步查明，事故原因為購炮者在門市10公尺外試炮不慎，引發店內煙花爆竹起火。火災已撲滅。

事故發生在24日晚上9時8分左右，湖南省岳陽市岳陽經濟開發區中南大市場內一煙花爆竹門市突然發生火災。

舜網報導，起火建築為4層商住樓，1樓為店面，2至4樓為住宅，事故發生時，有人員被困。1個多小時後，消防人員從火場救出1人，已送往醫院。1060125

(中央社)