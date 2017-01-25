機捷何時開放免費試乘 下午公布

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機場捷運將通車，交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦今天下午將在機捷首站、A1台北站共同宣布何時開放免費試乘。

交通部與桃園市政府、桃園大眾捷運股份有限公司日前已達成共識，機捷在春節後、元宵節前通車，先試營運1個月，供民眾免費搭乘，之後正式通車的第1個月，票價5折優惠。

桃捷公司規劃，試營運前兩週，由團以預約方式搭乘，後兩週讓民眾自由試乘。

機場捷運全長約51公里，設22站，最高票價上限是新台幣160元，直達車與普通車同價，桃捷公司另針對桃園、新北市與台北市通勤族推出30天定期票7折、60天定期票65折與90天定期票6折優惠。1060125

(中央社)