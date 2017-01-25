駭人婦孺人肉炸彈 攻擊奈及利亞市場
西非國家奈及利亞的地方政府官員今天表示，襲擾該國東北部恐怖組織博科聖地（Boko Haram），日前以1名婦人揹著嬰兒做掩護當自殺炸彈，走入一繁忙的市場後引爆。
湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）指出，據當地馬達加利（Madagali）鎮地方政府首長尤素夫．穆罕默德（Alhaji Yusuf Mohammed）表示，該名婦人11天前背上綁著1名嬰兒、帶著2個女孩，她們身上均攜有爆裂物，走入鎮上一間擁擠的市場引爆，造成6死17傷。
奈及利亞陸軍發言人阿布貝卡（Rabe Abubakar）無法證實該案中是否真有拿嬰兒當人肉炸彈，稱婦人有可能只是藉揹著嬰兒躲避人們注意。
聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，這是奈及利亞東北部首度傳出有嬰兒被用於類似事件。
聖戰士組織博科聖地以自殺炸彈攻擊著稱，這類事件在奈及利亞東北部相當常見。援助機構指出，該伊斯蘭組織搜捕無家可歸兒童或綁架年幼女孩，逼他們成為炸彈客，有些小孩甚至不知道被綁上爆裂物。
聯合國兒童基金會去年的記錄顯示，博科聖地組織以孩童當自殺炸彈的件數，自2014年以來攀升近5倍，計發生19起幼童炸彈案，當中大多數是女幼童。（譯者：中央社陳亦偉）1060125
(中央社)
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