川普94狂！2020競選口號 就職前已申請商標

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川普94狂！在宣示就職美國總統前，他已經將2020競選口號申請商標專利。（美聯社）

「讓美國再度偉大（Make America Great Again）」這個俗又有力的競選口號，讓川普成功登上美國總統寶座。不過才登基不到一週的「川皇」再展霸氣，不但2020競選口號已經選定，而且還申請了商標專利。

川普日前告訴華盛頓郵報（Washington Post），他的2020競選連任口號已經選定，那就是「讓美國繼續偉大！（Keep America Great!）」。

而根據美國專利商標局（USPTO）資料顯示，川普陣營18日就已遞交「Keep America Great!」的商標專利申請，而川普20日才正式宣誓就職美國總統。

(中時電子報)