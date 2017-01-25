一銀盜領案 3外籍嫌犯一審判5年罰60萬

一銀ATM盜領案，台北地方法院25日上午宣判，在押的拉脫維亞籍嫌犯安德魯(右)、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫(左)，依妨害電腦使用罪，都判處有期徒刑5年，併科罰金60萬元。(資料照片/郭吉銓攝)

台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案，台北地方法院歷經4個多月審理，速審速結，今(25)日上午宣判，在押的拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫，依妨害電腦使用罪，都判處有期徒刑5年，併科罰金60萬元，並在服刑完畢驅逐出境。

本案是國際組織犯罪集團入侵台灣，該集團依任務分為「駭客組」、「車手組」及「銷贓組」。「駭客組」去年5月從美國、俄羅斯、羅馬尼亞等地伺服器向一銀倫敦分行進行攻擊，其中瑞士突破防火牆成功達陣，掌握該分行電腦錄音主機竟可同時連結網際網路與一銀內部網路，且一銀仍有多部德國「Wincor Nixdorf」公司的「ProCash 1500」型提款機，鎖定入侵一銀內網的跳板。

駭客特別為一銀量身打造僅能在去年7月執行的惡意程式，包括執行吐鈔及滅證用的程式，透過一銀內部伺服器植入41台ATM，並在去年6月30日派人前往西門分行測試，確認可自遠端遙控ATM吐鈔。

以巴比為首的15人車手組自去年7月8日起陸續來台，並在同月10日凌晨起分6組分頭盜領，最後將贓款分別藏放君悅飯店、台北車站地下1樓置物櫃，安德魯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台，商議如何將鉅款運出台灣，沒想到，車手提款時被民眾察覺有異，檢警展開追查，陸續逮捕安德魯及米海爾等3人，因此爆發國內首宗ATM遭盜領案。

(中時)