美國總統川普 創下8個「史上之最」

美國總統川普(圖)從年齡、財富到人生哲學，為美國歷史和白宮歷史添了不少「第一」。(美聯社)

美國第45任總統川普20日宣誓就職，從年齡、財富到人生哲學，為美國歷史和白宮歷史添了不少「第一」，在美國政治史上可謂獨樹一幟。

1.上任時最年長的總統

現年70歲的川普打破1981年雷根以69歲出任總統所創下的記錄。不過川普的醫生出具健康評估報告，指他是「歷屆總統中最健康者之一」。

美國歷史上44位前總統平均年齡是55歲，上任時最年輕的是羅斯福總統，差一個多月才滿43歲。歐巴馬8年前上任時也才47歲。

2.首位億萬富豪總統

川普是歷任美國總統裡個人財富最多的一位，根據《富比士》去年9月的調查，川普的財產為37億美元，本人說法則是超過100億美元。

前總統小布希的身家高達5億美元；約翰·甘迺迪總統出身豪門，父親為美國證券管理委員會首任主席，妻子賈桂琳繼承了家族的石油業，甘迺迪大部分的財富來自和其他家庭成員共享的信託基金，資產估計有10億美元。

川普當選後證實，不會領總統職年薪40萬美元（約新台幣1279萬），頂多領個1美元意思意思。但川普也並非放棄美國總統薪水的第一人，前總統甘迺迪與胡佛都將薪水捐給慈善事業。

3.最富有的內閣

川普的豪華內閣，每個成員財富加起來，估計有350億美元，超過玻利維亞的國內總產值（GDP）。不少人懷疑，這些富可敵國的官員們能否了解一般老百姓面臨的困境，但川普直言，就是要找會賺錢的人。

15年前，美國前總統小布希的內閣被稱為「百萬富豪內閣」，其團隊成員的財富總和達2.5億美元（約台幣80億元），但這個數字僅相當於川普新任商務部長、「破產大王」投資家羅斯個人資產的1/10。

4.政治經驗最少

過去60多年，沒有任何一位美國總統在毫無國會議員經歷、也未擔任過州長的情況下登上總統寶座，川普可說開了先河。只有艾森豪總統是將軍出身，當總統前沒有從政履歷。

川普一輩子在商場打滾，跟現有政治體制沒有瓜葛，但其豐富的博弈經驗或許能彌補政治經驗的不足，成為另一種優勢。

5.最強勢「官二代」

川普任命其女婿、地產開發商庫許納（Jared Kushner）為白宮高級顧問，意味著36歲的庫許納成了美國最有權勢的總統女婿，他妻子、川普的長女伊萬卡，也被稱作最有影響力的「第一閨女」。

6.沒有寵物的白宮主人

川普卻打破美國近150年的慣例，沒有帶任何寵物搬進白宮。原本川普的朋友、《國家詢問報》創辦人遺孀波普想送他一隻黃金貴賓當做白宮第一狗，狗的毛色還刻意挑選跟川普髮色相配的「金色」，但最後這項提議作罷。

7.反自由貿易最堅定

川普把美國製造業衰退歸咎於自貿政策，23日也簽署行政命令，正式宣告美國退出跨太平洋夥伴協定(TPP)。更早之前，他還宣布要「重談」跟加拿大、墨西哥簽署的北美自由貿易協定（NAFTA）。

8.首位模特兒出身的第一夫人

川普的妻子梅蘭妮（Melania Trump）也不遑多讓，成為首位模特兒出身的美國第一夫人。來自斯洛維尼亞的她，也是首位母語不是英語的美國第一夫人。在梅蘭妮之前，只有美國第六任總統亞當斯的夫人出生在英國倫敦。

(中時電子報)