空氣品質埔里屏東潮州橘警 敏感族注意

我要評比

行政院環保署空氣品質監測網顯示，今有埔里、屏東、潮州、小港等測站空氣品質指標（AQI）為橘色警示，即對敏感族群不健康。

空氣品質監測網顯示，今早約9時5分，全台及外島測站的空氣品質指標多為良好至普通等級，尤其是宜蘭、花東、竹苗、澎湖等空氣品質良好；相對有埔里、屏東、潮州、小港等測站為橘色等級。

環保署說，對敏感族群不健康是指一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

對有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060125

(中央社)