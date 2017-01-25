川普以美優先 民主黨參院龍頭：快列陸為匯率操縱國

圖為銀行行員點數人民幣的資料照。（圖/中新社）

美國總統川普就職前曾說過許多次，他上任的第一件事，就是將中國列為匯率操縱國。如今他一上任，就揮刀砍向前總統歐巴馬的健保法案，接著退出跨太平洋夥伴協定（TPP），但眾所關注的大陸操縱匯率問題，還不見他採取動作。

美國民主黨參院龍頭舒默（Chuck Schumer）周二力促川普，實踐他競選時的諾言，將中國列為匯率操縱國。

「總統先生，如果您真要把美國擺在第一位，」舒默說，「就請將中國列為匯率操縱國。」

舒默迫不及待地想知道，川普會不會實踐諾言。不過舒默也表示，川普並未排除這個可能，而批評者說，一旦採取這個行動，可能會引發美中貿易戰。

「他承諾上任第一天，就要把中國列為匯率操縱國，我們還在等。昨晚我在白宮向總統提起這點，而他沒說不，」舒默說，「也許他會這麼做，而我期望並祈禱他這麼做。」

(中時電子報)