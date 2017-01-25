挑戰最萌殭屍！女神林明禎鬼片演人殭戀
「大馬郭雪芙」林明禎擁32E的好身材，在網路上擁有眾多粉絲，近日加入香港恐怖喜劇《救殭清道夫》大玩顛覆，該片集合香港鬼后邵音音及鬼王錢小豪與吳耀漢，再加上林明禎和香港新生代小生蔡瀚億兩人上演「人殭戀」，故事可愛又淒美，更帶著恐怖，林明禎表示扮演女殭屍不能講話，「只能靠臉部表情演出，挑戰極大！」
《救殭清道夫》顛覆以往香港殭屍電影的慣例，不再是由道士出手，而是由一群打掃街頭的清道夫來收服隱藏在都市角落的殭屍，一桶桶的垃圾桶其實裝著殭屍的屍體。這群清道夫在凌晨出動，表面上在打掃環境，實則在尋找殭屍蹤跡，真實身份是殭屍獵人，隸屬於食環處特別行動組。
劇組特別請來在《暫時停止呼吸》及《殭屍》中對付殭屍很有一套的錢小豪扮演獵人隊長，在片中，他意外相中了宅男蔡瀚億，逼迫他加入他們隱身的組織，沒想到宅男在見到可愛女殭屍林明禎後，竟然情竇初開，而引發一連串難以控制的狀況。
網路人氣美女林明禎首度演出電影，就不是扮演人類，而是殭屍，讓她驚呼是個很大的挑戰，「因為殭屍不會說話，而且肢體非常僵硬，我只能靠臉部，最重要是用眼睛來表達情感。」為了呈現殭屍的特色，她還特別戴了假虎牙演出，但這個小道具沒有讓她變得兇狠，反而可愛再加分。該片預計3月17日上映。
(中時)
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