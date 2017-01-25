動物園年終大掃除！河馬水中「便便」神不知鬼不覺

河馬喜歡在水中排便。（台北市立動物園提供）

動物「便便」知多少？來看保育員清理甘苦談！年關將屆，家家戶戶開始大掃除，準備迎接新年的到來，動物們的家自然也不例外。台北市立動物園噸位最重的草食動物-非洲象、亞洲象、河馬、白犀牛等，不僅「糞」量驚人，更有著大不相同的排「糞」習性。如河馬馬總是神不知鬼不覺地在水中排便，讓保育員清理好辛苦！

迎新年，動物們的家循例要維持日常整潔。保育員拿起掃把、鏟子、強力水柱替動物們打掃環境。一講到清潔，便不得不提及園區噸位龐大的四大動物：非洲象、亞洲象、河馬與白犀牛了！牠們不僅體積龐大，連排便量也相當驚人，因此，要維持動物欄舍與活動場的整潔，對保育員來說，可是相當浩大的工程！

大象的「糞」量驚人，清掃是保育員每日的工作。（台北市立動物園提供）

非洲象及亞洲象單日排便量就有200公斤重，而這「糞」量不僅重，通常更散落在活動場各處，而大象的一顆糞便就約有1公斤重，不難想像保育員推著推車四處鏟除糞便，是多麼浩大的工程。

清洗河馬池時，都會清出一車的糞便。（台北市立動物園提供）

喜愛泡在水中的河馬，總是神不知鬼不覺地在水中排便，再用尾巴將糞便打散，以標誌領域，混濁的水池也使河馬有安全感！保育員清洗河馬池時，為防止洩水管路堵塞，都得先將河馬糞便一一清理乾淨，而河馬池每次清掃出的「糞」量，也有一車的鏟裝車這麼多！

白犀牛大小便的地方都是固定的，看似在體恤每天清掃的保育員。（台北市立動物園提供）

而白犀牛的「糞產量」也不低，每隻個體單日的排便量約有40公斤，但白犀牛有個相當「體恤」保育員的習性，就是會在同樣的地方大小便!彷彿早已將廁所位置鍵入腦中，因此白犀牛的糞便都會高高的堆在同一處，讓保育員不用四處移動，便可以清理乾淨，是不是相當貼心呢？

亞洲象。（台北市立動物園提供）

其實維持動物欄舍的整潔不僅為了過年，根本算是動物園內各區保育員的日常工作。清理動物糞便，不僅維持環境整潔，更讓保育員可以從糞便的外觀大致評斷動物的健康狀況，而乾淨的環境也降低動物發生感染與疾病的風險。動物園大掃除，好過年，也謝謝所有辛勤照料動物們的保育員！

年關將近，保育員加倍清洗欄舍。（台北市立動物園提供）

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(中時電子報)