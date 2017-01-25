川普聯合國大使人選海利獲參議院通過
美國參議院今幾乎一致投票通過南卡羅來納州州長妮基‧海利(Nikki Haley)的聯合國大使任命案，這是新上任總統川普(Donald Trump)的內閣名單中，到目前為止第四位獲得參議院認可的人選。
根據路透社(Reuters)報導，參議院中只有四位參議員沒有投給現年45歲的海利，她在這個月的人選確認聽證會中驚豔參議院，因為她承諾要推動聯合國改革，但同時繼續提倡人權和支持國際機構等。海利也支持仔細檢視美國在聯合國的花費，並譴責聯合國對以色列的歧見，目前美國提供聯合國約22%的預算。
雖然海利的立場和川普不同，但未投給他的參議員之一Tom Udall表示，他對川普的外交政策和發言相當擔心，他也指出海利沒有實際的外交經驗。
海利到目前為止只有擔任州長的經驗，她成為州長不到六年。雖然海利是共和黨一員，但她在去年川普競選時並未支持他，而且警告川普其聳動性的言論會引發仇恨。
(中時電子報)
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